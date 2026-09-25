Haberler

ETSO'nun eylül meclis toplantısında 16 meslek grubunun sorunları masaya yatırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETSO'nun eylül meclis toplantısında 16 meslek grubunun sorunları masaya yatırıldı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ETSO'nun eylül ayı meclis toplantısı ile müşterek genişletilmiş meslek komite toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sektörlerdeki durum ve odanın ağustos faaliyetleri ele alındı, 16 meslek grubundan üyelerle Edirne ekonomisinin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) eylül ayı meclis toplantısı ile müşterek genişletilmiş meslek komite toplantısı gerçekleştirildi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Meclis Başkanı M. Emre Alp, meclis üyeleri ile 16 meslek grubunda görev yapan meslek komite üyeleri katıldı.

Toplantıda sektörlerdeki mevcut durum ve gelişmeler değerlendirilirken, odanın ağustos ayındaki faaliyetleri ve gündem maddeleri ele alındı.

Meslek komite üyeleriyle yapılan görüşmelerde ise sektörlerin ve Edirne ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: AA
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Netanyahu'nun konuşması sırasında BM Genel Kurulu'nu terk eden ülkelere tepki

NATO Genel Sekreterinden Netanyahu'yu protesto eden ülkelere tepki
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı
BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu, Türk kökenli yayıncı Hasan Piker'i hedef aldı

Netanyahu boş salonda Türk kökenli yayıncıyı da hedef aldı
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti
BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı