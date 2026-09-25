ETSO'nun eylül meclis toplantısında 16 meslek grubunun sorunları masaya yatırıldı

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Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) eylül ayı meclis toplantısı ile müşterek genişletilmiş meslek komite toplantısı gerçekleştirildi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Meclis Başkanı M. Emre Alp, meclis üyeleri ile 16 meslek grubunda görev yapan meslek komite üyeleri katıldı.

Toplantıda sektörlerdeki mevcut durum ve gelişmeler değerlendirilirken, odanın ağustos ayındaki faaliyetleri ve gündem maddeleri ele alındı.

Meslek komite üyeleriyle yapılan görüşmelerde ise sektörlerin ve Edirne ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: AA