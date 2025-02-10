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Erzincan'da İstiridye Mantarı Üretimine Başlandı

Erzincan'da İstiridye Mantarı Üretimine Başlandı
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Erzincan'da çiftçiler, sebze ve meyve üretiminin yanı sıra istiridye mantarı üretimini de geliştiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, bölgede alternatif ürün yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Üzümlü ilçesinde çiftçi İkram Bakar, ilk defa istiridye mantarı üretimi gerçekleştirdi.

Son yıllarda sebze ve meyve üretiminin yanında seracılığın da yaygınlaştığı Erzincan'da, alternatif ürün olarak istiridye mantarı üretimine de başlandı.

Kentte çiftçiler, özellikle bölgede alternatif ürün yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Üzümlü ilçesinde üretici İkram Bakar da evinin alt katında istiridye mantarı üretimini gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ile üretici Bakar'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin önemine değinen Koçaker, bölgenin birçok sebze ve meyve çeşidinin üretimine olanak sağladığını söyledi.

Erzincan çiftçimiz, yeniliklere son derece açık

Ürün çeşitliliğinin pazarlama noktasında da üreticilere avantaj sağladığını aktaran Koçaker, şöyle konuştu:

"Üzümlü ilçemizde girişimci bir çiftçimiz ilk defa istiridye mantarını başarıyla yetiştirmiş. Bu hem Erzincan hem de sektörümüz adına önemli bir adımdır. Erzincan çiftçimiz, yeniliklere son derece açık. Bu tarım sektörünün geleceği açısından çok önemli. Hem çiftçimizi hem de çiftçimize teknik destek sağlayan ilçe müdürlüğümüz çalışanlarını tebrik ediyorum."

Üretici İkram Bakar ise ilk defa istiridye mantarı üretimi gerçekleştirdiğini, şimdilik küçük bir alanda, ilerleyen dönemlerde yatırımı büyütmeyi düşündüğünü anlattı.

İstiridye mantarının kapalı mekanda özel nemlendirilmiş ortamlarda üretilebildiğini kaydeden Bakar, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle çıktıkları yolda başarıyı yakalamanın kendilerini motive ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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