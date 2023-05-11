Engelli öğrencilere 'asker kınası' töreninde duygu dolu anlar yaşandı

EDİRNE - Edirne'de eğitim gören ve askere gitme yaşına gelmiş 11 engelli özel öğrenciye, düzenlenen programda asker kınası yakıldı.

Engelliler Haftası farkındalık programı çerçevesinde Edirne'de duygu dolu anlara sahne olan program gerçekleştirildi. Askere gitme yaşına gelmiş 11 öğrenciye asker kınası yakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda çeşitli gösteriler yapıldı. Özel öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri ve kız karşılama gösterisi ilgiyle izlendi. Türk bayrağını öpmelerinin ardından 11 özel öğrenciye asker kınası yakıldı. Programa katılan öğrencilerin aileleri gözyaşlarını tutamadı. Programa katılan Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, öğrencileri tebrik etti.

Görüntüler yüreğini burktu

Özel öğrenci velisi Tolga Örs, yaklaşık 2 yıl önce bu okulda eğitim gören oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi. Aynı okulda kızının şimdi eğitim gördüğünü anlatan Örs, duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.