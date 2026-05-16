Menemen'de Emiralem Çilek Festivali başladı

İzmir Menemen'de bu yıl 16. kez düzenlenen Emiralem Çilek Festivali, uluslararası boyuta taşınarak açılış töreniyle başladı. Festival, yerel üretimi desteklemek ve ilçenin tanıtımını sağlamak amacıyla 17 Mayıs'a kadar sürecek.

İzmir'in Menemen ilçesinde yerel üretimi desteklemek amacıyla bu yıl 16. kez düzenlenen "Emiralem Çilek Festivali" açılış töreniyle başladı.

Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Caddesi'ndeki açılışta konuşan Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, bu yıl festivalin uluslararası boyuta taşındığını belirterek, böylelikle markalaşmasının yerel ekonominin kalkınması, ilçenin dünyada tanınması ve üreticilerin teşvik edilmesi adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise geçen yıl verdikleri sözü tutarak festivali uluslararası seviyeye ulaştırdıklarını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Pehlivan, etkinliğin ilçenin tarımsal vizyonunu ve üretim gücünü dünyaya tanıtan önemli bir vitrin olduğunu kaydetti.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de küresel gıda krizlerine değinerek, tarımsal üretimin ve çiftçinin desteklenmesinin bağımsızlık ve ekonomik güç adına stratejik önem taşıdığını anlattı.

Konuşmaların ardından Derya Bedavacı konser verdi.??????? 17 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında çeşitli kültürel programlar ve konserler düzenlenecek.???????

Kaynak: AA / Esra Ünsal
