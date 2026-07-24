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Eleşkirt gençlik merkezi’nde yaz kulübü coşkusu

Eleşkirt gençlik merkezi’nde yaz kulübü coşkusu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri kapsamında, Eleşkirt Gençlik Merkezi’nde gençler bir araya gelerek dolu dolu bir gün geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri kapsamında, Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde gençler bir araya gelerek dolu dolu bir gün geçirdi.

Yaz tatilini keşfederek, üreterek ve eğlenerek değerlendiren gençler, merkez bünyesinde açılan birbirinden renkli atölye ve etkinliklere yoğun katılım gösterdi. Bağlama ve müzik atölyelerinden sosyal aktivitelere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen çalışmalarda gençler hem yeteneklerini sergiledi hem de arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar paylaştı.

Gençlerin tatil dönemlerini en verimli ve eğlenceli şekilde geçirmelerini hedefleyen yaz kulübü etkinlikleri, katılan gençlerden ve ailelerinden büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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