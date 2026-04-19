Elazığ'da 79 yıllık tarihi tren istasyonu yenileniyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde 1947 yılında hizmete alınan tarihi tren istasyonu binası yenileniyor. Yıllar içinde birçok depreme rağmen ayakta kalan yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek geleceğe taşınacak.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alan tarihi tren istasyonu binasında yenileme çalışmaları başlatıldı. 1947 yılında hizmete açılan ve uzun yıllar bölge ulaşımında önemli rol üstlenen istasyon binasının restore edilerek yeniden kullanıma kazandırılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ağı içerisinde önemli bir noktada bulunan Palu Tren İstasyonu, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan hat üzerinde yıllarca hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verdi. Bölge halkının ulaşımında kritik bir görev üstlenen istasyon, aynı zamanda ekonomik hareketliliğe de katkı sundu. Geçmişten bugüne birçok deprem yaşayan Palu ilçesinde, istasyon binasının tüm bu afetlere rağmen sağlamlığını koruması dikkat çekiyor. Dayanıklı yapısıyla öne çıkan tarihi bina, yürütülen yenileme çalışmalarıyla birlikte aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor.

Yetkililer, restorasyon kapsamında yapının tarihi dokusunun korunacağını ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir görünüme kavuşturulacağını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi istasyonun hem ulaşım hem de kültürel bir değer olarak ilçeye yeniden kazandırılması hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı