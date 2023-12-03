Ege ve Akdeniz Yörükleri'nin en önemli geleneklerinden biri olan deve güreşi sezonu Koçarlı Arenası'nda başladı. Binlerce kişi güreşleri izlemek için arenaya akın etti.

Ege'de deve güreşi heyecanı başladı

Binlerce kişi deve güreşlerini izlemek için Koçarlı Arenası'na akın etti

AYDIN - Ege ve Akdeniz Yörükleri'nin en önemli geleneklerinin başında yer alan deve güreşi sezonu Koçarlı Arenası'nda başladı. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nin değişik illerinden 150 pehlivan deve Koçarlı Belediye başkanı Nedim Kaplan'ın start vermesi ile güreşlerine başladı. Binlerce kişinin akın ettiği Koçarlı Arenası'nda pehlivan develer güreşlerine devam ediyor.

Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen geleneksel deve güreşleri İlçeye Bağlı Yeniköy Arenası'nda başladı. Oldukça renkli başlayan güreşlere vatandaşların yanı sıra siyasiler de akın ederken, sağ ve sol teklerini konuşturan pehlivan develer zaman zaman çatal kapana aldığı rakiplerinin adeta nefeslerini kesti.

Sabah saatlerinde başlayan güreşler yeni havutlanan develerin karşılaşması ile start aldı. Bu yıl ilk ilk defa arenaya çıkan pehlivan develer yaklaşık 8 ay ardan sonra tuttukları güreşlerde çırpma, bağlama, kapan, sağ ve sol tek oyunları ile pehlivanlıktaki maharetlerini sergilediler.

Devam eden güreşlerde başarılı olan pehlivan develerin sahiplerine çeşitli ödüller verilecek.