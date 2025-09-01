Edirne'den Dolaşarak Kalaycılığı Yaşatıyorlar

Edirne'den minibüsleriyle yola çıkan Yaşar ve Reyhan Nokay çifti, şehir şehir dolaşarak unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor.

Hem geçimini sağlamak hem de kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmak isteyen 52 yaşındaki Yaşar Nokay, seyyar kalaycılık yapıyor.

Edirne'den eşi Reyhan Nokay ile minibüsle nisan ayında yola çıkan Nokay, il il dolaşarak sokakta açtığı tezgahta kendisine getirilen bakır eşyaları parlatarak yeniden kullanıma uygun hale getiriyor.

Dede mesleğini 40 yıldır sürdüren Nokay, hem eski bir geleneği geleceğe taşımaya çalışıyor hem de geçimini sağlıyor.

"Eşyaları yeni gibi yapıyoruz"

Yaşar Nokay, AA muhabirine, şehir şehir dolaşarak ekmeklerini kazandıklarını söyledi.

Bakır kapları kalaylayarak eskiyi canlandırmaya da çalıştıklarını belirten Nokay, mesleği üç kuşaktır sürdürdüklerini ifade etti.

Nokay, insanlara daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle bakır eşyaları kullanmayı önererek, "Bakır kapları kalaylıyoruz, çelik çaydanlık parlatma, tamirat yapıyoruz. Ayrıca antika eşyaları da parlatıyoruz. Eşyaları yeni gibi yapıyoruz." dedi.

Edirne'den nisan ayında yola çıktıklarını, ekim ayına kadar il il dolaştıklarını ifade eden Nokay, "6 aylık süre içerisinde Türkiye'de 70 ili dolaşıyoruz. Doğuda gitmediğimiz 1-2 il var. Onların haricinde bütün illere gidiyoruz. Köyler, kasabalar da dahil." diye konuştu.

Nokay, geçici olarak araçta kaldıklarını, bir yerde uzun süre kalmaları gerektiğinde ise ev kiraladıklarını ya da pansiyonlarda konakladıklarını anlattı.

İç Anadolu'da bakıra olan talebin fazla olduğunu dile getiren Nokay, "Doğuda ise Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş tarafı bakırı biraz daha fazla seviyor. Oralarda tarhana kazanları oluyor." ifadesini kullandı.

52 yaşındaki Reyhan Nokay ise mesleğin altın değerinde olduğunu ancak kıymetinin yeterince bilinmediğini belirterek, sağlıklı yaşam için bakır eşyalar kullanmasını tavsiye etti.