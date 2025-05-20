Edirne'de Osmanlı Dönemi Yabancı Paralar Sergisi Açıldı

Edirne'de Osmanlı Dönemi Yabancı Paralar Sergisi Açıldı
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Edirne'de Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında, Osmanlı döneminde kullanılan yabancı paralara dair 'Devlet-i Aliyye'de Geçerli Olan Ecnebi Paraları' başlıklı bir sergi düzenlendi. Açılışta, Osmanlı'nın ticaret hayatındaki para çeşitliliği vurgulandı.

Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında Osmanlı döneminde kullanılan yabancı paraların tanıtıldığı "Devlet-i Aliyye'de Geçerli Olan Ecnebi Paraları" başlıklı poster sergisi açıldı.

Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Osmanlı'nın geniş ticaret ağına işaret ederek, "İpek Yolu'nun etkisiyle Osmanlı'da geniş coğrafyada para çeşitliliği görülüyor. Dönemin ticaret hayatında kullanılan paralar çok çeşitli ve ilgi çekici. Bu kıymetli sergiyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Soytürk, Müzeler Haftası'nın bu yıl "Hızlı gelişen toplumlarda müzecilik faaliyetleri" temasıyla kutlandığını anımsatarak, hafta boyunca farklı etkinliklerin süreceğini kaydetti.

Serginin danışmanlığını üstlenen Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Savaş Lenger ise yüksek lisans öğrencileri Nihan Özen ve Batuhan Ziya Turgut'un titiz çalışmalarıyla serginin hazırlandığını belirtti.

Lenger, Floransa florini, Venedik dükası, İspanya reali, Hollanda thaleri, Polonya zlotisi ve Hindistan rupisi gibi farklı dönem ve coğrafyalardan örneklerin posterde yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Katılımcılar, Osmanlı'da tedavülde bulunan yabancı paralara dair bilgilerin yer aldığı posterleri ilgiyle inceledi.

Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
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