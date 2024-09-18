Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Gaziler Günü Etkinliği: Geçmişe Yolculuk

Edirne'de Gaziler Günü Etkinliği: Geçmişe Yolculuk
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gaziler, gençlerle birlikte çeşitli spor oyunları oynayarak askerlik günlerini hatırladı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, modern pentatlon atıcılığından bocceye kadar birçok aktivite gerçekleştirildi.

Edirne'de gazileri geçmişe götüren etkinlik düzenlendi

EDİRNE - Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak askerlik günlerini paylaştı.

Edirne Valiliği tarafından kısa süre önce hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençleri buluşturan etkinliğe imza atıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Koşabiliyorken Koş" Projesi çerçevesinde program düzenlendi. Etkinlikte çeşitli spor oyunlarını oynayan gaziler, geçmişe yolculuk yaptı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Etkinlikte Geleneksel Spor Oyun Alanı'nda çeşitli oyunlar oynandı. Gençlerle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçiren gaziler, askerlik yıllarını hatırlayarak bazen duygu dolu anlar yaşadı.

Sportif etkinliklerin yanı sıra modern pentatlon kategorisinde yer alan atıcılık oyun alanına gelen gaziler, silahla atış yaparak askerlik günlerini yad etti.

Gençlerle birlikte bocce, bowling, mangala, satranç oynayarak zipline yaptı.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Aksal, "Ayak topu, bowling oynadık, tabanca atışı yaptık. Bir sürü zeka oyunları oymadık. Keşke her zaman yapabilsek. Gençlerle birlikte kaynaştık çok iyi geldi" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in katkılarıyla oluşturulan alanda güzel etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, 'Koşabiliyorsa koş' spor projesi çerçevesinde gazilerle gençleri buluşturduklarını ifade etti.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kuşaklar arası bir buluşma sağladıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, böyle güzel bir mekanda gazilerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Gazilerin askerlik günlerini tekrardan yad ettiğini belirten Tohumcu, bocce oyunu, tabanca atma gibi çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Kültür Sanat

19 Eylül Gaziler Günü 19 Eylül Gaziler Günü Yerel Haberler Kültür Sanat Edirne Yaşam Spor

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eleme adayları kim? 18 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef MAKARNA düellosunu Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });