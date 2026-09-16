Edirne Belediye Başkanı Gencan ve milletvekilleri sanayi esnafını ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Yeni Parti milletvekilleri Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala ile Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı'nın katılımıyla sanayi esnafını ziyaret etti.

Gencan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet ettiklerini, yaşadıkları sorun ve beklentileri dinlediklerini belirtti.

Üreten ve istihdam sağlayan esnafın kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Gencan, esnafa misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek hayırlı ve bereketli işler diledi.

Kaynak: AA