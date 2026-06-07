Akçakoca turizm topluluğunun Çanakkale projesi tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm Topluluğu tarafından yürütülen kültürel miras bilinci ve sürdürülebilir turizm kapsamında Çanakkale alan gezisi ve fidan dikimi projesi tamamlandı.

Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarından Akçakoca Turizm Topluluğu tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 6. Dönem ÜNİDES Projeleri kapsamında yürütülen kültürel miras bilinci ve sürdürülebilir turizm kapsamında Çanakkale alan gezisi ve fidan dikimi projesi tamamlandı. Proje kapsamında öğrenciler, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı bulurken, sürdürülebilir turizm anlayışının önemine yönelik çeşitli etkinliklere katıldı. Program çerçevesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle çevre bilinci ve doğa koruma konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı