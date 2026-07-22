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Düzceli gençlerden Çanakkale'de tarih bilinci etkinliği

Düzceli gençlerden Çanakkale'de tarih bilinci etkinliği
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Bir Destandır Çanakkale' programıyla gençler, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi alanları ziyaret ederek ecdadın fedakarlıklarını yerinde görme fırsatı buldu ve milli mücadelenin önemini kavradı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında gençler, tarihin yazıldığı toprakları ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yerinde deneyimledi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında gençler, Çanakkale'ye düzenlenen anlamlı geziyle tarih bilinci kazandı. Program kapsamında Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi alanları gezen gençler, ecdadın büyük fedakarlıklarla yazdığı destanı yerinde görme fırsatı buldu. Şehitlikler ve savaş alanlarını ziyaret eden katılımcılar, Çanakkale ruhunu yakından hissederek milli mücadelenin önemini bir kez daha idrak etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin tarih bilincini güçlendirmek, milli ve manevi değerleri yerinde tanımalarını sağlamak amacıyla benzer kültürel ve tarihi programların sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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