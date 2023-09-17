Düzce Valisi Selçuk Aslan Ahilik Haftası'nı Kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ahiliğin milletimizin hayatında yer etmiş köklü bir gelenek olduğunu belirterek "Bu gelenek, asırlardır esnaf ve zanaatkarlarımızın hayatına yön vermiş, toplumumuzun temel taşlarından biri olmuştur" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında ahiliğin köklü bir gelenek olduğunu belirterek "Ahilik, Türk kültürünün köklerine dayanan, toplumsal dayanışma, dürüstlük, adalet ve mesleki etik değerlere yaslanarak oluşturduğu Çalışma, Akıl, Bilim, Ahlak (ÇABA) ilkeleriyle milletimizin hayatında yer etmiş köklü bir gelenektir. Bu gelenek, asırlardır esnaf ve zanaatkarlarımızın hayatına yön vermiş, toplumumuzun temel taşlarından biri olmuştur. Esnaf ve zanaatkarlarımızın piri Ahi Evran Veli'nin 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir; Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturu günümüzde de esnaf ve zanaatkarlarımıza kılavuzluk etmektedir.

Esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan, varlığı icra ettiği meslekten ibaret biri değildir. Esnaf aynı zamanda o beldenin gözü, kulağı, sesi, vicdanı, hamisi, yol göstericisidir. Ahilik Haftası da bizlere bu değerleri hatırlama ve gelecek nesillere aktarma fırsatı sunmaktadır. Ahilik müessesesi, sadece meslek örgütleri arasında dayanışma ve yardımlaşma anlamına gelmeyip aynı zamanda dürüstlük, adalet ve insanlık değerlerine olan bağlılığı simgeler. Bu değerler, sadece esnafımız ve zanaatkarlarımız için değil, tüm toplumumuz için önemlidir; Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' dediği gibi, milletimizin birliğinin ve dirliğinin önemli harçlarında birini temsil etmektedir. Düzce olarak, Ahilik Haftası'nı kutlarken, milletimizin irfan dünyasından yoğrularak müesseseleşen Ahiliğin temsil ettiği değerleri canlı tutma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün toplumsal işbölümü gereği oluşturduğumuz tüm kurumlarımızla 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir' düşüncesi ile kutladığımız Ahilik Haftasında, esnafımızın ve zanaatkarlarımızın emeğine, dürüstlüğüne ve katkılarına saygı duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, esnafımızın ve zanaatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bu özel zamanda birlik ve beraberlik içinde olmamızı diliyorum. Örf, adet ve ananelerimizin içine yerleşmiş olan Ahilik değerlerinin Düzce'mizin daha güçlü, dinamik ve müreffeh bir yer olma yolundaki kararlılığımızı yansıtmasını temenni ederken tüm hemşehrilerimizi saygı ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE