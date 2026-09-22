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Düzce'de İsrafil Çakmak, devlet desteğiyle 100 küçükbaşla besiciliği sürdürüyor

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Düzce'de İsrafil Çakmak, devlet desteğiyle 100 küçükbaşla besiciliği sürdürüyor
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Düzce Gümüşova'da yaşayan 23 yaşındaki İsrafil Çakmak, devlet destekli projeyle 95 koyun ve 5 koç alarak ata mesleği besiciliğe başladı. Fabrikadaki işinden artan zamanını hayvanlarına ayıran Çakmak, aylık 15 bin lira bakım desteğiyle ailesiyle üretime katkı sağlıyor.

Düzce'de yaşayan İsrafil Çakmak, devlet desteğiyle aldığı 100 küçükbaş hayvanla ata mesleği besiciliği devam ettiriyor.

Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Çakmak, bir fabrikada çalışmaya başladı.

Çakmak, çalışma hayatına devam ederken, bir yandan da ailesiyle yaşadığı Gümüşova ilçesine bağlı Halilbey köyünde ata mesleği hayvancılığı sürdürmeye karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesine başvuran Çakmak, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından sağlanan 95 koyun ve 5 koç ile yetiştiriciliğe başladı.

Aylık 15 bin lira bakım desteği alan Çakmak, babası Mustafa ve annesi Dilber Çakmak ile üretime katkıda bulunuyor.

Fabrikadaki işinden artakalan zamanını hayvanlarıyla geçiren Çakmak, gençlere ilham veriyor.

"Gençler atalarından gelen hayvancılığı bırakmasın"

İsrafil Çakmak, AA muhabirine, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu fakat eğitime de önem verdiğini söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketine döndüğünü ve bir fabrikada işe başladığını anlatan Çakmak, bir yandan da ata mesleği hayvancılığı sürdürmek istediğini kaydetti.

Çakmak, Bakanlığın projesine başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla 100 küçükbaş hayvan alarak bu alana adım attığını dile getirerek, "Ben ve ailem bu işin içinde büyüdük. Küçük yaşlarımdan bu zamana kadar hep hayvanların içinde olduğum için bunu bırakmamam gerektiğini düşündüm. Gençlerin özünü bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani atalarından gelen hayvancılığı, çobanlığı bırakmasınlar." diye konuştu.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Baba Mustafa Çakmak ise oğlunun genç yaşta hayvancılıkla ilgilendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu imkanı bize sundu, hayvanlarımızı aldık." dedi.

Anne Dilber Çakmak da aldıkları destek dolayısıyla yetkililere teşekkür ederek, "Bu işi herkes yapsın. Gençler yapsın. Devletimiz de zengin olsun, bu işle uğraşanlar da zengin olsun. Gerçekten çok güzel bir iş." diye konuştu.

Gümüşova Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri Yunus Gök, genç çiftçilere verilen desteklerle hayvancılığın daha da gelişmesini beklediklerini dile getirerek, "Türkiye ve bölgemizdeki kırmızı et ihtiyacını gidermek için çok güzel bir proje. Genç yetiştiricimize de çok güzel imkan sundu. Örnek olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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