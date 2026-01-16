Gönüllü çocuklar akranlarına sporun ve sağlığın önemini tiyatroyla anlatıyor

Düzce'de gönüllü çocuklar, akranlarına sporun ve sağlığın önemini anlatmak için tiyatro sahnesinde buluştu.

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde eğitim öğretim yılının başında sağlıklı beslenme, spor alışkanlığı kazanma, teknolojiyi dengeli kullanma, doğru arkadaşlık ilişkileri kurma konusunda öğrencileri eğlenceli şekilde bilgilendirmek için "Çocuk Tiyatrosu" Projesi başlatıldı.

Gençlik liderleri ve tiyatro eğitmeni tarafından oluşturulan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen 16 çocuk, akranları için sahneye çıkmaya hazırlandı.

Eğitimlerin ardından çoğunluğu köylerde olmak üzere yaklaşık 50 okulda hazırladıkları oyunları sergileyen ekip, öğrencileri sağlıklı beslenme, spor alışkanlığı kazanma, teknolojiyi dengeli kullanma, doğru arkadaşlık ilişkileri kurma konusunda eğlenceli şekilde bilgilendirdi.

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde de devam edecek proje kapsamında 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

"Proje, hedefine ulaştığı için mutlu oluyoruz"

Gençlik lideri Taner Süler, AA muhabirine, gençlik merkezi bünyesinde birçok kursun bulunduğunu, bunlardan birinin de çocuklarda farkındalık oluşturmaya yönelik tiyatro etkinliği olduğunu söyledi.

"Çocuk Tiyatrosu" Projesi'nde doğru arkadaşlık kurma, spor alışkanlığı edinme, sağlıklı beslenme ve teknolojiyi doğru kullanma konularının ele alındığını belirten Süler, "Tiyatro sayesinde çocuklara doğrudan ulaşıyoruz. Tiyatro eğitimi alan öğrencilerimiz, çocuklara sahnede öğretici bilgiler veriyor." dedi.

Süler, hazırladıkları program kapsamında bugüne kadar 50 okulda sahne aldıklarını dile getirerek, "Şimdi ara tatil. Tatil bittikten sonra da kaldığımız yerden öğrencilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Amacımız, kentteki her okula ulaşmak. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizden çok olumlu dönüşler aldık. Sporun, dengeli beslenmenin, doğru teknoloji kullanımının öneminin çok güzel etkinlikle anlatıldığını vurguluyorlar. Bu konuda tebrikler alıyoruz. Biz de projenin hedefine ulaştığı için mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerle karşılıklı duygularımızı paylaşmak bizleri çok mutlu ediyor"

Tiyatro eğitmeni Semra Akkan da tiyatro eğitimi alan çocukların, sahnede projenin ana amaçlarını çok iyi yansıttıklarını söyledi.

Projeyle ilgili geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu belirten Akkan, "İlk olarak 50 okulu hedefledik ama sonrasında ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek o kadar mutlu olduğumuzu gördük. 'Ne kadar çok çocukla buluşur, ne kadar çok çocuğa temas edebilirsek.' dedik ve yeni hedefler koyduk." ifadelerini kullandı.

Akkan, ekipte yer alan çocukların da mutlu olduğunu dile getirerek, "Onlar için de çok anlamlı deneyim oluyor. Öğrencilerle karşılıklı duygularımızı paylaşmak, bizleri çok mutlu ediyor." dedi.