Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Altın Parası Akdeniz Üniversitesi'nde Sergilendi

1) CUMHURİYET'İN İLK ALTIN PARASI, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası ve beraberindeki eserler sergilendi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok Atrium'da sergilenen Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Altın Parası Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, hastane çalışanları ve tedavi gören ziyaretçiler katıldı. Sergide gösterilen eserlerin sahibi Bahadır Kalaycı da sergide yer aldı.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİ PARA

Çok güzel bir günde bir arada olduklarını söyleyen Rektör Özlenen Özkan, "Biliyorsunuz ki para, ekonomi, bir ülkenin en önemli bağımsızlık unsuru, birkaç unsuru var. Birkaç ayak var ki en önemlisi de ekonomi, ekonomik bağımsızlık. Bunun da en güzel simgesi para. Bu para bizim Cumhuriyetimizin ekonomik yolculuğunda bağımsızlığındaki en önemli ilk simgelerden. Her İstiklal Marşında 1 dakika boyunca gözümün önünden şehitler, Milli Mücadele geçiyor her seferinde. Ama şu anda onu burada hissetmek çok çok güzeldi" şeklinde konuştu.

GENÇLİĞE ÇOK GÜZEL MESAJLAR VAR

Sergi sahibi Bahadır Kalaycı'ya sergiyi burada düzenlediği için teşekkür eden Rektör Özkan, "Burada sergilenen paramız ayrı güzel, bayraklarımız ayrı güzel. Çok güzel mesajlar var gençliğe. Burada yapacağımız şey bizim hem bu eski kıymetlerimize sahip çıkmak hem de biz ülkeye ne katabiliriz onu düşünmek" ifadelerini kullandı. 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' özlü sözü hatırlatan Rektör Özkan, "Bu yüzden çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bunları hep beraber koruyacağız. Bu bağlamda ne gerekiyorsa bize, katkı sunmaya da hazırız" diye konuştu.

DEVLETİMİZİN İLK ALTIN PARASI DÜN 100 YAŞINA GİRDİ

Bahadır Kalaycı ise "Devletimizin ilk altın parası dün 100 yaşına girdi. Bugün burada 100'üncü yaş pastasını kesmek için birlikteyiz. Koleksiyoner olarak kayıtlı bulunduğum Antalya Müzesi, yeni binasının yapılması nedeniyle kapalıdır. Bu nedenle aklıma ilk gelen yer Antalya'mızın adını dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi oldu. Geleceğimize ışık tutan bu nadide eğitim kurumunda bu açılışı yapmak benim için bir onurdur" dedi.

5 EKİM 1925 TARİHİNDE İSTANBUL'DA BASILDI

Kalaycı, "5 Ekim 1925 tarihinde ilk altın paramız İstanbul'da basılmıştır. Koleksiyoner olarak bu basılan paralardan bir tanesini bulabilmek için tam 10 yıl çalıştım. Bulduğumda duyduğum heyecaı anlatamam, yaşamak gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'dan Bandırma Vapuruyla ayrıldıktan sonra 1927 yılına kadar İstanbul'a gitmediği için ilk basılan altın para, dönemin Maliye Bakanı tarafından İstanbul'da teslim alınmış ve Ankara'da, Atamıza takdim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası 36,14 milim ağırlığında 3,5 santim çapında 22 ayar altından toplam 226 adet basılmıştır" şeklinde konuştu.

100 YILLIK TÜRK BAYRAKLARI DA SERGİDE

Sergide; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parasının yanı sıra, 1927 yılında basılıp milletvekillerine verilen özel baskılı Nutuk, 1927 yılında basılan halk tipi Nutuk, salonda bulunan 100 yıllık Türk bayrakları ve haritalarda yer aldı.