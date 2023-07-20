Denizli'de Üretilen Türk Kılıçları Dünya Genelinde Beğeni Topluyor

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde üretilen ve dünya genelinde "Türk Kılıcı" olarak bilinen kılıçlar, tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Yatağan Mahallesi'nde üretilen ve Osmanlı döneminde askerlerin vazgeçilmez silahı olan kılıçlar, 800 yıllık tarihiyle önemli bir değer taşıyor. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Yatağan bıçaklarının kültürel zenginlik kattığını ve ihracatta fark yarattığını belirtti.

Denizli'de üretilip tüm dünyada "Türk Kılıcı" olarak bilinen kılıçlar, dünya genelinde tüketicilerin beğenisine sunulmayı sürdürüyor.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde üretilen ve dünya genelinde "Türk Kılıcı" olarak bilinen kılıçlar, dünya genelinde büyük beğeniyle sergilenmeye devam ediyor. Tarihi 800 yıl öncesine dayanan ve ismini Yatağan Baba'dan alan kılıçlar, Osmanlı döneminde de askerlerin vazgeçilmez silahı olarak biliniyor.

Denizli'ye özgü ürünlerin başında gelen kılıçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Yatağan bıçaklarının oldukça önemli bir değer olduğunu ve 8 asırlık tarihiyle tüm dünyaya ün saldığını söyledi. Ülke genelinde "Bıçak" denildiği zaman akla gelen ender bölgelerden birisinin Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi olduğuna da dikkat çeken Başkan Memişoğlu, bu durumun Denizli'ye kültürel zenginlik kattığını da ifade etti. Sözlerini sürdüren Memişoğlu, "Kalitesiyle ön plana çıkan Yatağan bıçağı oldukça katma değerli bir ürün olarak ihracatta fark oluştururken aynı zamanda ürünün markalaşma potansiyelinin de yüksek olduğunu gösteriyor. Mevcut durumda, yurt dışına satışlar küçük ölçekte e-ihracat şeklinde yapılırken, bir kısmı da yolcu beraberi adı verilen ticaretle gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi.

Yatağan'da birçok evin altına atölyenin yer aldığını belirten Başkan Hüseyin Memişoğlu, "Yeniçeri ocağına pala üretiminden tutun da İstanbul'un fethinde kullanılan Yatağan bıçaklarının üretiminde bölge sakinleri kadınlar da aktif rol oynuyor. Titiz ve kaliteli üretim tabi ki kadın eli değmesinden de kaynaklanıyor. Günümüzde özellikle dönem dizilerinde Yatağan bıçaklarının kullanıldığını biliyoruz. Türk dizilerinin de dünya genelinde popülerliği ve ihracatı oldukça yüksek. Bu sayede yöreye özgü bıçaklarımızın bilinirliği her geçen gün artıyor. Bölgede daha çok el işçiliğine dayanan üretim süreçlerinin yanı sıra özellikle son yıllarda makine sesleri de duyuluyor. Böylelikle, üreticiler teknolojiyle el işçiliğini harmanlayarak yeni teknikler ekliyor. Böylelikle üretim kapasitesi giderek artıyor. Yurt içi satış hacmi de oldukça yüksek olan Yatağan bıçağına birçok e-ticaret sitesinden ulaşmak mümkün. Aynı şekilde, dünya genelinde de bir marka olarak bilinir olacağına ve ihracatının da daha katma değerli bir şekilde gelişeceğine inanıyorum" dedi. - DENİZLİ