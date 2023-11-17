DenizBank GaleriDeniz'de 'Birlikte Geleceğe' Sergisi Açıldı

Heykel ve resim çalışmalarından oluşan 'Birlikte Geleceğe' sergisi, DenizBank'ın GaleriDeniz'de açıldı. Sergi, Türkiye'nin dört yanından 45 genç sanatçının 80 eserini bir araya getiriyor.

Heykel ve resim çalışmalarından oluşan "Birlikte Geleceğe" sergisi sanatseverlerle buluştu.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, Deha Çun küratörlüğündeki karma sergi GaleriDeniz'de açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, GaleriDeniz'deki 17. sergiyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bir finans kurumu olarak ülkemizde kültür sanat hayatının hareketliliğine ve sanat eserlerinin geniş kitlelerce erişilebilir olmasına katkı vermekten ötürü çok mutluyuz. Bugün hayallerinin peşinden gitmesi için desteklediğimiz gençlerimiz, biliyoruz ki geleceğin çok boyutlu, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, üreten toplumunu oluşturmada önemli katkı sunacak. Sanata gönül veren gençlerimiz için bu alanı açmaktan son derece mutluyuz. Bunu görevimiz, ülkemize karşı ödevimiz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört yanından 45 genç sanatçının 80 eserini bir araya getiren sergi, 3 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.