Haberler

Demirci'de Kadınlar Tarhana İmalatında İmece Geleneğini Yaşatıyor

Demirci'de Kadınlar Tarhana İmalatında İmece Geleneğini Yaşatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınlar, kış ayları için geleneksel tarhana yapımında 16 çeşit malzemeyi bir araya getirerek imece usulü çalışıyor. Tarhana, yöresel lezzet ve sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, soğuk havalarda tüketilmek üzere, günler süren çalışmayla 16 çeşit malzemeden tarhana yapılıyor.

İlçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde kadınlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla imece geleneğini sürdürerek kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlıyor.

Tarhana yapımında kırmızı biber, domates, nohut, fasulye, sarımsak, soğan, patates, patlıcan, kabak, alıç, kuşburnu, kızılcık, ayva, elma, nane ve maydanoz gibi 16 çeşit meyve, sebze ve bakliyat kullanılıyor.

Odun ateşinde pişirilen tarhana harcı bir gün dinlendirildikten sonra hamurla karıştırılarak 16 gün boyunca her gün yoğruluyor.

Sürecin sonunda parçalar halinde bez üzerine serilen tarhana, kurutulup ufalanarak toz haline getiriliyor ve elekten geçirilip bekletildikten sonra tüketime hazır hale getiriliyor.

Mahalle sakinlerinden Gülistan Koç, Demirci tarhanasının yapım sürecini şöyle anlattı:

"Baştan biberi doğrarız, içine domates, sarımsak, soğan, patates, kabak, kuşburnu, kızılcık, ayva, elma, nohut, fasulye, nane ve maydanoz katarız. Kazanda odun ateşinde kaynatırız. Bir gün bekletip hamurla karıştırırız. 16 gün boyunca her gün yoğurup bekletiriz. Bizim tarhanamız şifalıdır, bu tarhanayı tüketen grip olmaz."

Akdere Mahalle Muhtarı Bahadır Koç da mahalledeki bütün kadınların üretim sürecine katıldığını belirterek, "Tarhanamız, içinde bulunan sebze ve meyvelerle hem çok lezzetli hem de şifalıdır. İzmir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilden sipariş alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Kültür Sanat
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı

Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.