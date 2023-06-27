Datça'da Çello Konseri

Muğla'nın Datça ilçesi tarihi Hızırşah Kültür Evi'nde, 12 çello öğrencisi konser verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Üniversitesi'nden çello öğretmeni Prof. Dr. Şölen Dikener ile piyano öğretmeni eşi, 11'nci çello konseri etkinliği düzenledi. Türkiye'nin farklı illerinden Datça'ya gelerek çello eğitimi alan çello sanatçıları, performans gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 yıldır yaz tatillerini Datça'da geçiren ve 11'inci konserlerini veren Dikener çifti, Datça yarımadasının kültür zenginliğine katkıda bulundukları için çok mutlu olduklarını belirtti.