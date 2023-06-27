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Datça'da Çello Konseri

Datça'da Çello Konseri

Kültür Sanat Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesi tarihi Hızırşah Kültür Evi'nde, 12 çello öğrencisi konser verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Üniversitesi'nden çello öğretmeni Prof. Dr. Şölen Dikener ile piyano öğretmeni eşi, 11'nci çello konseri etkinliği düzenledi. Türkiye'nin farklı illerinden Datça'ya gelerek çello eğitimi alan çello sanatçıları, performans gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 yıldır yaz tatillerini Datça'da geçiren ve 11'inci konserlerini veren Dikener çifti, Datça yarımadasının kültür zenginliğine katkıda bulundukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesi tarihi Hızırşah Kültür Evi'nde, 12 çello öğrencisi konser verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Üniversitesi'nden çello öğretmeni Prof. Dr. Şölen Dikener ile piyano öğretmeni eşi, 11'nci çello konseri etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin farklı illerinden Datça'ya gelerek çello eğitimi alan çello sanatçıları, performans gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 yıldır yaz tatillerini Datça'da geçiren ve 11'inci konserlerini veren Dikener çifti, Datça yarımadasının kültür zenginliğine katkıda bulundukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Kültür Sanat

Amerika Birleşik Devletleri Şölen Muğla Kültür Sanat Haberler

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