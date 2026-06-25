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Çarşamba'da ÇEDES Kültür Şenliği

Çarşamba'da ÇEDES Kültür Şenliği
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde MEB, Diyanet ve Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında Kültür Şenliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, Doğal Yaşam Parkı'nda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle bir araya geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" Projesi kapsamında Kültür Şenliği Programı gerçekleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen Kültür Şenliği'nde öğrenciler çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen programa Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve davetliler katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler sergilendi. Kurulan stantlarda yıl boyunca yapılan çalışmalar tanıtılırken, gün boyu devam eden etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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