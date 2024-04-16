Bursa'da Bir Ailenin İlginç Papağanı Sosyal Medyada İlgi Görüyor

Bursa'da yaşayan bir ailenin papağanının bazı seslere ve sahibinin komutlarına verdiği ilginç tepkiler, sosyal medyada ilgi görüyor.

Rahim Çakmak ve ailesinin "umbrella kakadu" cinsi papağanı, müzik çalınması ve komut verilmesiyle başını, vücudunu farklı yönlere sallayarak ilginç hareketler sergiliyor.

Beyaz renkteki papağanının hareketlerini görüntüleyerek sosyal medya hesabına yükleyen Çakmak'ın videoları çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

Çakmak, AA muhabirine, 5 sene önce yavruyken aldıkları kuşun 1 yılda kendilerine alışıp adeta aileden biri olduğunu söyledi.

Kendisini, eşini, çocuklarını tanıyan papağanın yabancı birisi geldiğinde ayırt ettiğini, eve girdiğinde kendisine "baba" diye seslendiğini anlatan Çakmak, şöyle konuştu

"Osman dedemin ismi, ona dedemin ismini koyduk. Çocuklar müzik açınca baktık müziğe duyarlı, daha sonra ilahi açtık. İlahiye karşı daha duyarlı olduğu için alıştı. Artık ilahiyi duyunca kendinden geçiyor. Biz de bunun görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştık. Aylık 30-32 milyon izlenme aldı, zamanla tutuldu. 'Osman'ın videolarını göremeyen izleyicileri hemen yazıyorlar; 'Osman'a bir şey mi oldu?' diye. Artık her gün video istiyorlar. Hediyeler göndermek, ücret vermek isteyen oluyor ama tabii biz kabul etmiyoruz. Çok sıkı takipçileri var."??????