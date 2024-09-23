Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlanıyor

Bursa'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Ahilik Haftası, Bursa'da çeşitli etkinliklerle kutlanarak, ildeki başarılı esnaf ve sanatkarlar onurlandırıldı. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, esnaf kültürünün ekonomik istikrar için önemini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Ahilik Haftası, Bursa'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama programı kapsamında, mesleki hayatında başarı gösteren, çevresi tarafından sevilen ve sayılan esnaftan köftecilik mesleğini icra eden Ceylan Çetin ilin ahisi, otomobil tamircisi Mehmet Taşkın ilin kalfası, elektrikçi Efe Aydoğdu da ilin çırağı seçildi.

Cumhuriyet Caddesi Ertuğrul Bey Meydanı'nda düzenlenen açılış programında konuşan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, yüz yıllardır bu topraklarda esnaf ve sanatkarları bir arada tutan, onlara yol gösteren bu kültürün, her zaman toplumsal barışın, ekonomik istikrarın ve kaliteli iş yapmanın teminatı olduğunu ifade etti.

Ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarların, tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak evrensel değerlerle bütünleşerek ilerleyeceğini aktaran Bilgit, "Bu duygu ve düşüncelerle ahi Evran Veli'yi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta ahi esnaflarımız olmak üzere bütün ticaret erbabını ve hemşehrilerimizin 37'nci Ahilik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Programda, Cumhuriyet Caddesi Sanayicileri ve İşadamları Derneğince, Osmangazi Belediyesinde temizlik işleri görevi yapan ve çarşıda bulduğu paraları sahibine ulaştıran temizlik görevlisine plaket takdim edildi.

İl Müftü Yardımcısı Şevket Bulut tarafından yapılan Ahilik duasının ardından, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince vatandaşlara Ahi pilavı ve ayran ikram edildi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Kültür Sanat

Ticaret Bakanlığı Yerel Haberler Ahilik Haftası Kültür Sanat Ekonomi Kültür Yaşam bursa

Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı konusu ne? Güzel Aşklar Diyarı dizisi neyi anlatıyor? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. Bölüm Kanal kesintisiz HD izleme linki var mı? AAG ve FAA ne demek? Münferit ne demek? Münferit olay ne demek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });