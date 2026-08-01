Burhaniye’de Yaz Spor Okulu öğrencileri Seyit Onbaşı Müzesini ziyaret etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen özel bir proje kapsamında, Yaz Spor Okulu öğrencileri ile Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı'nın kabri ve müzesi ziyaret edildi. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını sağlamak amacıyla "Gençlerimiz Sanal Değil, Gerçek Kahramanlarla Buluşuyor Projesi" kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Proje doğrultusunda yaz dönemi kurslarına katılan öğrenciler, Çanakkale Savaşı'nın simge isimlerinden Havranlı Seyit Onbaşının kabrini ve müzesini ziyaret etti. Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Çanakkale Cephesi'nde sergilediği üstün kahramanlıkla tarihe adını yazdıran Seyit Onbaşı'nın aziz hatırasını yerinde yad etme fırsatı buldu. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, organizasyona yoğun ilgi gösteren öğrencilere ve çocuklarını yalnız bırakmayan velilere teşekkür etti. Bu tür projelerin gençlerin tarih bilincini ve milli şuurunu artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı