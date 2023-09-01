Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Çardak Altı Sohbetleri başladı. Moderatörlüğünü Pelin Batu'nun üstlendiği ilk gününde ' Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye' konusu ele alındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, yazar ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ile Eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya Türkiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söyleşinin ardından konuklara çiçek, plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten, bize kazandırdıklarından vazgeçmeden yol almaya devam edeceğiz. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Emin olun çok güzel günler yakındır" dedi.

Sahaf Söyleşileri'nde ise yazar Adalet Çavdar kitapseverlerle buluştu. Ümit Nar moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide yapay zekanın kitap dünyasına etkisi ele alındı.

Söyleşide konuşan Atilla Dorsay, "Milletlerin bir kaderi vardır. Bu kaderin mantıkla açıklanmasına imkan yok. Mustafa Kemal Atatürk, o inanılmaz macerasıyla 600 yıl sonra çökmüş bir imparatorluktan kalanlarla o yokluk, yoksunluk ve çaresizlik yılları içinde savaşı kazanıp bu milleti kurtarmıştır. Savaşın sonunda da çağdaş ve modern bir Türkiye Cumhuriyet'ini kurmuştur. Bu, halkın kaderiydi, son derece muazzam bir olay. Türk halkı olarak bundan dolayı çok mutlu olmalıyız. Şimdi geldiğimiz nokta çok kötü. Bunu da açıkça söylemeliyiz. Böylesi bir kaderi olan; Orta Asya'dan gelip Osmanlı'yı kuran sonra tamamen işgal edilen halkın yepyeni bir millet ve devlet kurması öylesine muhteşem ki biz bu badireleri de atlatacağız. Tarih boyunca yaşadığımız o güzel günlerin yenisine kavuşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ise Barışın ve Sevginin kentinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kaya, "Barışı ve sevgiyi inşa eden bir kent var. Beylikdüzü deyip de geçmeyin. 10 yıl önce bu kent, barış demiş, sevgi demiş, zorla illa belediye başkanı olmalısın dediğimiz bir Mehmet Murat getirmiş. O, çocuklarla birlikte top oynamasını da bilen ve kitabı sahaflarla birlikte sahiplenen biri. Ben buraya baktığımda umutsuzluğa yer olmadığını düşünüyorum. Atatürk'ün mirasını yaşatmak istiyorsak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasiyi getirmek bizim görevimizdir" diye konuştu.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE DEĞERLERİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Söyleşinin ardından konuklara çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da "Soluksuz dinlediğimiz bir söyleşi oldu. Yıldırım Bey'in eğitimci kişiliğini de gördük. Burası 3 köyden oluşan bir ilçe. Biz 3 Köy 3 Meydan projesi kapsamında Gürpınar Meydanı'nda kent enstitüsü inşa ediyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayarak eğitime kazandıracağızö diye konuştu.

Konuşmasında Beylikdüzü'nde Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıktıklarını ifade eden Çalık, "Beylikdüzü'nde değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten, bize kazandırdıklarından vazgeçmeden yol almaya devam edeceğiz. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Emin olun çok güzel günler yakındır" şeklinde konuştu.

ONUR AKIN SAHNE ALDI

Söyleşinin ardından, Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nı dolduran kalabalık DJ Hakan Küfündür eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Saatler 21: 00'i gösterdiğinde ise özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın sahne aldı. Sevilen şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendiren Akın, alandakilerden büyük alkış aldı. Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte unutulmaz bir gece yaşatan Akın'a konser sonunda çiçek ve plaket takdim etti.

SPORSEVERLERE ÖZEL AKTİVİTE ALANI

Festival alanında sporseverler için de çeşitli aktivite alanları oluşturuldu. Okçuluk, voleybol, basketbol, tırmanma duvarı, trambolin, paten, kaykay, masa tenisi, zıplama deneme alanı, zumba, boks, cimnastik, masa futbolu, badminton ve bisiklet alanlarının yer aldığı spor aktivite alanlarında ödüllü turnuvalar da düzenlendi. Açılışta gençlerle bir araya gelen Çalık, hava atışı yaparak turnuvaları başlattı.

ÇOCUKLAR İÇİN GEZİCİ KÜTÜPHANE

10. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında oluşturulan etkinlik alanında bulunan Mobil Sağlık Aracı ile vatandaşlar sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilirken, alana gelen çocuklar da unutulmadı. Spor ve oyun alanlarının yanı sıra Gezici Kütüphane ile çocuklar kitapların büyülü dünyasına yolculuk etti.