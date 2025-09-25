Bayburt'ta Ahilik Haftası Kutlandı

Bayburt'ta Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Saray Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Eldivan dürüstlüğün, cömertliğin, dostluğun ve yardımlaşmanın simgesi olan Ahiliğin, Anadolu'nun ruhunu yüzyıllar boyunca diri tutan ve milletin ortak değerlerini yoğuran köklü bir teşkilat olduğunu söyledi.

Selçuklu döneminde temelleri atılan bu geleneğin, yüzyıllardır Bayburt'ta yaşatıldığını belirten Eldivan, Ahiliğin şehirlerin imar ve iskanında da önemli rol oynadığını anlattı.

Eldivan, Ahiliğin sadece ekonomik düzeni değil, toplumsal huzuru da sağlayan, güçlü bir kurum olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Mete Memiş de Ahilik teşkilatının Türk iktisadında ve ülkenin gelişiminde önemli roller üstlendiğini kaydetti.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları da kentteki esnaf ve sanatkarların Ahiliği bir yaşam biçimi olarak benimsediğini aktardı.

Konuşmaların ardından Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tiyatro ekibi, Ahilik sisteminin anlatıldığı tiyatro oyununu sahnelendi, esnaf tarafından oluşturulan halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Programda "Yılın Ahisi" seçilen marangoz Osman Kodan şed kuşanırken "Yılın Kalfası" Oğuzhan Kahraman ile "Yılın Çırağı" Ravza Sıla Yıldız'a plaket verildi.

Etkinlik, Ahi pilavı ikramının ardından son buldu.