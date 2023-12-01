Bağcılar'da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali düzenlendi

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinin eğitim aldıkları branşlarda yeteneklerini sergilediği festivalde 100 engelli halk oyunları gösterisiyle Guinness dünya rekor denemesi gerçekleştirdi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen programa; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ünlü sporcular ve engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda engelli kursiyerler hünerlerini sergiledi. Bu kapsamda Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle 100 engelli halk oyunları gösterisiyle Guinness dünya rekor denemesi gerçekleştirildi. Ayrıca 100 çocuk da Gazze'de ölen çocuklar için sahneye çıktı. Minikler, 'Kardan Aydınlık' isimli şarkıyı işaret diliyle seslendirdi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Engelliler Sarayı'na girişte gençlerimizle tanışmaya başladık. Her birinin ayrı bir özelliği, yeteneği var. Yetenekli gençlerin özellikle bu binada hayat bulması ve yeteneklerini engelsiz bir şekilde yapabilmeleri çok değerli. Türkiye olarak hepsiyle gurur duydum. Amacımız toplumda engelli bireyleri evlerine hapsetmek değil, sosyal hayata tutundurmak, toplumun bir bireyi olduğunu hatırlatmaktır. Burada gençlerimizi motive etmek açısından spor da son derece önemli" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Bu yıl festivalin üçüncüsünü düzenliyoruz. Engelliler Sarayı'mız bizim dünya çapında yeterliliğe sahiptir. En üst katımızı da spor salonu olarak organize ettik. Burası ilçede binlerce engelli kursiyerimizin sosyal hayata katılımı, öncü birey olmaları adına çok önemli çalışmalar yürütüyor. Yılda binin üzerinde öğrenci sertifika alıyor. Üniversitelerle iş birliği de yapıyoruz. Kursiyerler 100'ün üzerinde uluslararası alanda madalya kazandı. Bu alanda öncü olmaya devam ediyoruz. Spor salonumuzla da sporcularımızın Türkiye ve dünya ölçeğinde yer edinmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının arından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hediye ve plaket takdim etti. Ardından bu yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.