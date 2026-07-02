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Aydınlı gençler ücretsiz gençlik kampı için Antalya yolcusu

Aydınlı gençler ücretsiz gençlik kampı için Antalya yolcusu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ücretsiz GSB Gençlik Kampı kapsamında Antalya'ya gitmeye hak kazanan Aydınlı 32 genç, yeni deneyimler ve geziler için yola çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ücretsiz GSB Gençlik Kampı kapsamında Antalya'ya gitmeye hak kazanan Aydınlı 32 genç yola çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen GSB Gençlik Kampı'na başvuru yapan Aydınlı 32 genç, Antalya Kampı için yola çıktı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezi koordinesinde bir araya gelen gençler, hem yeni deneyimler yaşayacak hem de Antalya'yı yakından tanıyacak. Düzenlenen deniz ve doğa kampları tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilirken kamp içerisinde yapılan müzik, tiyatro, halk oyunları, el sanatları, havuz deniz ve spor etkinliklerinin yanı sıra gençler gezilerle de Antalya'yı yakından tanıma fırsatı bulacak.

Kampa ilk kez katıldığını ve heyecanlı olduğunu ifade eden gençlerden Elif Bilge; "Gençlik kampına ilk kez katılıyorum. İlk kez katılacağım gençlik kampının Antalya olması, benim için çok heyecan verici bir deneyim. Çok güzel geçeceğine inanıyorum. Yeni bağlar kuracağıma, yeni şeyler deneyimleyeceğime inanıyorum. Çok heyecanlıyım" dedi.

Kampa ikinci kez katıldığını ifade eden Asrın Kocabıyık da "Geçen sene Hatay kampına gitmiştim. Bu sene de Antalya kampına gidiyorum. Bütün arkadaşlarımı da bu güzel deneyimi elde etmeleri için başvurulara katılmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Antalya'ya ilk kez gideceğini belirten Merve Yıkılmaz ise "Antalya Gençlik Kampı'na başvurmuştum. Hatta ilk başta çıkmaz belki diye düşünmüştüm. Çünkü sonuçta herkes Antalya'ya başvuru yapıyor diye düşünerek başvuru yapmıştım. Çıkınca da çok sevindim. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. İlk kez kamp sayesinde Antalya'ya gideceğim. Yeni arkadaşlar edinmekten dolayı çok heyecanlıyım. Mutluyum, teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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