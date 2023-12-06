Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Gençler Dünya Gönüllüler Günü'nde Cami Temizliği Yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında cami temizliği yaptı. Gönüllü gençler, Ortaklar Çarşı Camisi'nde bir araya geldi. Caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizleyen gençler, halıyı da süpürdü. Ortaklar Çarşı Camisi'nin müezzini Muhammed Ali Yıldız, gençlere cami hakkında bilgi verdi. Gençler de Yıldız'a fıstık çamı fidanı hediye etti. Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Ortaklar Genç Ofis'te görevli keman eğitmeni Fatma Demir de etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında cami temizliği yaptı.

Gönüllü gençler, Ortaklar Çarşı Camisi'nde bir araya geldi. Caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizleyen gençler, halıyı da süpürdü.

Ortaklar Çarşı Camisi'nin müezzini Muhammed Ali Yıldız, gençlere cami hakkında bilgi verdi.

Gençler de Yıldız'a fıstık çamı fidanı hediye etti.

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Ortaklar Genç Ofis'te görevli keman eğitmeni Fatma Demir de etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Ortaklar Dünya Aydın Cami Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 6 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (6 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title