Asırlık Bıçak Dükkânında Baba-Oğul Kurban Mesaisi

Asırlık dükkanda baba-oğulun bıçak mesaisi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak ustaları taleplere yetişebilmek çalışıyor. Asırlık dükkanda çalışan baba ve oğlu da hem kurban bıçakları satıyor, hem de bileyerek hazır hale getiriyor.

Kentte faaliyet gösteren bıçakçılar bir yandan bıçakların satışını yaparken, diğer taraftan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor. Kurban kesimi öncesi bıçaklarını hazırlatmak isteyen vatandaşlar, bıçakçıların yolunu tutuyor. Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesinde bir asırlık iş yerinde çalışan baba ve oğlu yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Bıçak ustası Yunus Gedemen ve oğlu Mesut Gedemen, farklı türdeki bıçakları titizlikle bileyleyerek kurbana hazır hale getirdiklerini aktardı.

Yaklaşık bir asırlık dükkanda çalıştıklarını belirten Mesut Gedemen, "Bayram öncesi yoğunluk her yıl olur ama bu sene daha erken başladı. İnsanlar erkenden gelip sıraya giriyor. Babamla birlikte sabah başlayıp gece geç saatlere kadar çalışıyoruz" dedi.

Baba Yunus Gedemen ise "Bu iş baba mesleği. Yıllardır bu dükkanda ekmeğimizi kazanıyoruz. Kurban Bayramı öncesi yoğunluk olur. Vatandaşlar bileği keskin bir bıçakla kurbanını kolayca keser. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Müşteri Fahrettin Kocaer ise "Bayram öncesi bıçaklarımızı bileyliyoruz. Allah keseceğimiz kurbanları kabul eylesin" ifadelerini kullandı.