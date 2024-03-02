Artvin Murgul'da Kadınlar Bakır İşlemeciliği Kursuna Katılıyor

Artvin'in Murgul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yöre insanının çalıştığı ilçedeki maden ocaklarından çıkartılan bakır ülke ekonomisine katkı sağlarken, kadınlar da bakırdan yapılan ürünleri geleneksel motiflerle süslüyor.

Murgul Halk Eğitimi Merkezinin kursuna katılarak bakır işlemeciliğini öğrenen kadınlar, tabak, tencere, kazan, ibrik ve fincan gibi çeşitli eşyalara motif işleyerek ekonomik değeri yüksek ürünler haline getiriyor.

Usta öğretici Zehra Kadıoğlu, AA muhabirine, hobi olarak başladığı bakır işlemeciliğini meslek edinerek usta öğretici olduğunu söyledi.

Kursta bakır işlemeciliğine yönelik her şeyi yaptıklarını belirten Kadıoğlu, "Eski ve yeni bakır eşyaların üzerine işlemeler yapıyoruz. Bakırı toza dönüştürüp, elde ettiğimiz bakır tozundan tablolar yapıyoruz. Bakırdan takı kolyeler de yapacağız. Toprağımızdan çıkan bakırın her şeyini değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kadıoğlu, sipariş üzerine de ürün hazırladıklarını anlatarak, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini kaydetti.

Kursiyerlerden Hatun Sarı, bakır işlemesini çok sevdiğini ve bu alanda kendini sürekli geliştirdiğini söyledi.

Yaptığı ürünleri bazen sattığını bazen de hediye ettiğini dile getiren Sarı, "Günümüzü kursta geçiriyoruz. Çok güzel ürünler yaptık. Çocuklarımın resmini işledim bakıra. İnşallah bakır üzerine ilçemizde atölyeler açılır, kadınlara yeni istihdam alanları sağlanır. Kendimi geliştirip usta öğretici olmak istiyorum." diye konuştu.

Fadime Sevilgen, kursun kendisi için sosyal aktivite olduğunu anlatarak, "Kursta dedelerimizden, ninelerimizden kalan eski bakır kaplara da işlemeler yapıyoruz, onları kullanılır hale getiriyoruz." dedi.

Çalışmalarının genellikle görsel ağırlıklı olduğunu ifade eden Samiye Eraydın, "Anneanne olmuş bir kadınım, öğrenmenin yaşı yok. Amacım öğrenmek ve öğretmek. Yapalım satalım, evimize katkımız olsun diye bu işle uğraşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Neşe Toplu, bakır madeniyle ders kitaplarına konu olmuş maden şehri Murgul'da sektörün yaygınlaşmasını istediklerini vurgulayarak, "53 yaşındayım, bu kurs sayesinde bakıra dokundum. Kursta hem zaman geçiriyorum hem de meslek öğreniyorum." ifadesini kullandı.