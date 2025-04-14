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Artvin'de İlkbahar Boğa Güreşleri Coşkuyla Başladı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri ile ilkbahar festivalleri başladı. İki gün süren etkinlikte 62 boğa kıyasıya mücadele ederek toplamda 300 bin lira ödül dağıtıldı. Vali Turan Ergün, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Artvin'de ilkbaharın habercisi boğa güreşleri başladı

ARTVİN - Artvin'de ilkbaharın habercisi boğa güreşleri Yusufeli'nin Sarıgöl köyünde boğaların arenaya çıkması ile başladı.

Kafkasör Yaylası'nda yapılacak büyük festivallerin adeta ön hazırlığı niteliğindeki ilk organizasyon, Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde gerçekleştirildi.

İki gün süren etkinlikte toplam 62 boğa arenada kıyasıya mücadele etti. Festivalin ilk gününde 30, ikinci gününde ise 32 boğa güreşti. Yoğun katılımla gerçekleşen güreşlerde seyirciler adrenalin dolu anlar yaşadı.

Toplamda 300 bin lira para ödülünün dağıtıldığı boğa güreşlerinin en prestijli kategorisi olan baş boğada birincilik Uğur Taşçı'ya ait boğanın oldu. Başaltı kategorisinde ise şampiyonluk Kenan Aksu'nun boğasına gitti. Kategorisinde birinci olan boğa sahipleri 50'şer bin lira para ödülü ile ödüllendirildi.

Artvin Valisi Turan Ergün de festivale katılarak boğa güreşlerini yerinde izledi. Boğa güreşlerini ilk defa izlediğini ifade eden Vali Ergün, bu kültürel mirasın yaşatılmasının önemli olduğunu belirtti. Güreşlere yalnızca Artvinliler değil, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. Erzurum'dan gelen seyircilerin de alandaki yoğunluğu dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Kültür Sanat
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