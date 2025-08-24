Ardeşen'de 15. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "15. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Yarışları" gerçekleştirildi.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde Formulaz Derneği ve Red Bull tarafından Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenlik, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntemle verildi.

Kadınlarda 15, erkeklerde ise 45 kişinin yarıştığı organizasyonda, tahta arabaların yarışa uygunluğunun kontrolünün ardından gruplar 1000 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Olası kazalara karşı pistin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu, yarışmacılar lastik ayakkabı, kıl çorap, kask, kolluk ve dizlik taktı.

Yarışların yapıldığı parkurun kenarındaki "dikkat tahta araç çıkabilir", "uçuruma düşmek yasaktır", "start 153 metre geride", "en keskin viraj 53 metre geride" yazılı tabelalar dikkat çekti.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı araçların tekerleğinin kırıldığı, bazı yarışmacıların ise ellerine aldıkları arabalarla koşarak parkuru tamamlamaya çalıştıkları görüldü.

Şenlikte, akrobasi sporcusu Birkan Polat da motosikletiyle gösteri sundu.

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu yıl yeni pistte tahta araba yarışları yapıyoruz. Yeni pistimiz yüksek güvenlikli. Adrenali yüksek ve keskin virajları var." dedi.

Gül, yarışmanın iki grup halinde yapıldığına değinerek, "Yarışmaya 45 erkek yarışmacı ve 15 kadın yarışmacı katıldı. Erkekler 1000 metrede kadınlar ise 600 metrede yarışıyor. Bu yıl çok ciddi bir katılım oldu. İlerleyen yıllarda bunu daha da büyütürüz." diye konuştu.

Yarışa katılan 69 yaşındaki Veli Bakır ise 10 yıldır yarışlara katıldığına işaret ederek, "Ben heyecanlanmıyorum beni izleyenler heyecanlanıyor. Ben kazanmak için yarışmıyorum. Sağ salim aşağıya ineyim bana yeter. Herhangi bir iddiam yok, adrenalin ve heyecan oluyor." ifadelerini kullandı.

Yarışlara 6 yıldır katılan Arif Sarı da heyecanlı bir organizasyon olduğunu belirterek, dikkatli olanların yarışı kazanacağını söyledi.

Etkinliği, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu ve çok sayıda vatandaş izledi.