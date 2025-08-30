Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali'nde Karakucak Güreşleri Coşkusu

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ' Kültür ve Sanat Festivali'nde gerçekleştirilen karakucak güreşleri ilgi gördü.

Ardanuç ilçesinde, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali, karakucak güreşleriyle başladı. 12 ilden 250 sporcunun katıldığı festivalde, pehlivanlar arenadaki güreşlerde mücadele etti. Geleneksel müzikler ve halk oyunları ile devam eden festivale, ilk gününde 15 bin kişi katıldı. Katılımcıların heyecanla izlediği güreşlerde 150 bin liralık ödül dağıtıldı. Hafta sonunu geçirmek için festivale gelenler, güzel havanın keyfini de çıkardı.

'YOĞUN KATILIM VAR'

Festivali anlatan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "Bu sene 4'üncüsünü düzenlediğimiz 'Kültür ve Sanat Festivali'miz yoğun katılımla devam ediyor. Dün ilçe merkezinde başlayan festivalimiz kortejle devam etti. Ardından bu alanda yerel ve ulusal sanatçılarımız konser verdi. Çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılım var" dedi.

HABER-KAMERA: Nusret DURUR/ARDANUÇ (Artvin),