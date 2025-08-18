Ardahan'da 75 Yaşındaki Esnafa Teşekkür Belgesi

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, raflarındaki düzeni dolayısıyla örnek olduğu için 75 yaşındaki esnaf Cengiz Çelik'e teşekkür belgesi verdi.

Kaptanpaşa Mahallesi Eski Garaj mevkisinde 57 yıldır bakkal işleten Cengiz Çelik, vatandaşların yanı sıra sosyal medyada da raflarındaki nizamı ve örnek oluşuyla ilgi görüyor.

Çelik'in ilerlemiş yaşına rağmen düzeninin örnek oluşu dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odasınca kendisine teşekkür belgesi verildi.

Çelik, AA muhabirine, hayatı boyunca düzen ve intizamdan taviz vermediğini dile getirerek, "Şevkle heyecanla yapacaksın. O iş güzel olur." dedi.

Teşekkür belgesi verilmesinden duyduğu mutluluğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Ben düzen, nizam, intizamı ve temizliği çok seviyorum. Karma karışık istemem, o zaman huzurum olmuyor. Böyle olunca huzurlu oluyorum. Bu düzenin ilgi görmesi de iyi tabii ki. Bakkalıma gelenler, 'Amca ne kadar güzel dizayn yapmışsın. Ne güzel, her şey yeri yerinde.' diyorlar. Onlar da memnun oluyor, ben de memnun oluyorum."