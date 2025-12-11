'Antep İşi Nakışı', UNESCO listesinde

HİNDİSTAN'IN başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 20'nci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda, 'Antep İşi Nakışı' dosyası Türkiye adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladığı Antep İşi Nakışı dosyası, 08-13 Aralık'ta düzenlenen 20'nci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda gündeme geldi. Dosya, Türkiye adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Geleneksel olarak beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle uygulanan, ipliklerin çekilip kesilmesiyle desenlerin oluşturulduğu 'Antep İşi Nakışı', bölgede yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir nakış tekniği olma özelliğini taşıyor. Büyük emek ve ustalık gerektiren bu zanaat, kadınlar için önemli bir gelir kaynağı oluştururken sosyal uyumu destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlıyor.

KÜLTÜREL MİRAS UNSURU SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

UNESCO tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda 'Antep İşi Nakışı' dosyasının, detaylı ve eksiksiz hazırlanmış bir dosya olarak sunulduğu vurgulanarak, yaşayan mirasın korunmasına yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye tebrik edildi. Bu karar ile Türkiye'nin UNESCO listelerindeki somut olmayan kültürel miras unsuru sayısı 32'ye yükseldi. Listelerde yer alan 32 unsurun 14'ü çok uluslu dosya olup, bu çalışmalar benzer kültürel mirası paylaşan ülkelerle iş birliğinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 değerle dünyada 2'nci ülke konumunu koruyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan, beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle yapılan 'Antep İşi Nakışı', hem zarif işçiliği hem de bölgedeki kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına sunduğu katkıyla öne çıkan önemli bir değerimizdir. Bu süreçte emek veren Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüze, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye, yaşayan mirasın korunması ve dünyayla paylaşılması konusunda yoluna güçlü adımlarla devam ediyor" denildi.