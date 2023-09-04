Antalya'da Uygur Türkleri Kültürlerini Tanıttı

ANTALYA'da yerleşik yaşayan Uygur Türkleri, rengarenk geleneksel kıyafetleriyle, türkü ve danslarıyla kendilerine özgü kültürlerini tanıttı.

Antalya Büyükşehir, Konyaaltı, Muratpaşa belediyeleri ile Antalya Sanatçılar Derneği'nin (ANSAN) katkıları ve Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi ile Lider Kadınlar Platformu'nun hayata geçirdiği 'Her Milletten Kadın Liderler Projesi' kapsamında sanatçı Uygur kadınlar sahneye çıktı. Konyaaltı Kent Konseyi ile Lider Kadınlar Platformu'nun Başkanı Zera Valedzhi, Uygur tarihini, kültürünü, müziğini, geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini anlattı. Valedzhi, Uygur tarihinde derin izler bırakan lider, öncü kadınlardan da söz etti. Zera Valedzhi, Saidiye Hanlığı'nın ikinci hükümdarı Sultan Abdürreşit'in eşi Ammannisa Hanım'ı örnek gösterdi. Valedzhi, "Ammannisa, fakir bir oduncunun kızı idi. O dönemde çok ünlü bir müzisyen ve şair oldu, Uygur edebiyatının gelişimine katkı sağladı. Halide İsrail ise çağdaş Uygur edebiyatının yetiştirdiği önemli bir isim oldu. Uygur kadınlar, yankı uyandıran eserlerin sahibi oldu" dedi.

SAHNEDE UYGUR DANSLARI

Antalya'da yaşayan ve aralarında ses sanatçısı da olan Uygur kadınlar, geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıktı. Uygurca şarkıların, türkülerin seslendirildiği 'Tanışma, Kaynaşma Etkinliği'nde Kırım, Tatar şarkıları ve türküleri de dinlendi. Yabancı kadınların sahnedeki performansları, rengarenk kıyafetler içerisinde sundukları halk dansları da izleyenleri adeta büyüledi. Konser, 'Hatırla Sevgili' adlı şarkının seslendirilmesi, İzmir Marşı'nın da Türk ve Uygur bayrakları eşliğinde hep bir ağızdan seslendirilmesi ile sona erdi. Zera Valedzhi, amaçlarının Antalya'da yaşayan her milletten 'lider' konumundaki kadınları sahneye çıkarıp, ülkelerinin örf, adet, gelenek ve göreneklerini tanıtmalarını sağlamak, kültürleri kaynaştırmak olduğunu ifade etti. Etkinliğe destek verenlere teşekkür belgesi verildi.(DHA)