Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri' etkinliği düzenliyor. 3-6 Ağustos arasında Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde atölyeler ve konserler yer alacak.

Antalyalıların dolu dolu bir yaz geçirmesi için kentin farklı noktalarında çeşitli etkinliklere imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Karadeniz Kültür Günleri düzenleyecek.

Karadeniz Kültür Günleri, 3-6 Ağustos arasında Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı'nda Antalya Karadenizliler Derneği, S.S. Bilim Sanat Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Adım Academy'nin katkıları ile yapılacak.

Karadeniz Kültür Günleri'nde, 3 Ağustos Perşembe akşamı 20: 00-21: 30 saatleri arasında 'Horon Workshop' yapılacak. Yabancı katılımcılara ve halka horon öğretilecek. 4 Ağustos Cuma günü ise etkinlikler saat 19: 00'da Horon Workshop ile başlayıp 19: 30'da Halk Oyunu Gösterileri ile devam edecek. Saat 22: 00'de Grup Meşona konser verecek. Karadeniz etnik müziğinde kullanılan kemençe ve tulum gibi enstrümanları batı müziği ile birleştirip rock altyapısıyla harmanlayan Grup Meşona sevilen şarkılarını seslendirecek. 5 Ağustos Cumartesi günü de saat 19: 00'da Horon Workshop ile başlayan program, saat 19: 30'da Halk Oyunu Gösterileri ile sürecek. Etkinlikler, saat 22: 00'de Karadeniz ezgilerine sesiyle can veren Zafer Yılmaz konseri ile son bulacak. Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri, 6 Ağustos Pazar günü 20: 00-21: 30 saatleri arasından düzenlenecek Horon Workshop'u ile sona erecek.