Amasya'da Atatürk'ün ziyaret ettiği tarihi bina restore edildi

Amasya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre geldiğinde halkla buluştuğu, yüz yıllık tarihi belediye binasının restorasyonu tamamlandı. Binanın önünde tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrakları, kurucularının ve Atatürk'ün büstleri de yer alıyor.

Amasya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre geldiğinde halkla buluştuğu, yüz yıllık tarihi belediye binasının restorasyonu tamamlandı. Binanın önünde tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrakları, kurucularının ve Atatürk'ün büstleri de yer alıyor.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, 12 Haziran 1919'da şehre gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ev sahipliği yapan tarihi binanın belediyenin başkanlık makamı olarak kullanılacağını açıkladı. Önceki belediye başkanı Mehmet Sarı'nın çalışmalarını başlattığı restorasyonun tamamlandığını anlatan Başkan Çelik, içerisinde Amasya sancağı, Amasya Tamimi ve şehzadeler şehrinin nostaljik fotoğraflarının yer aldığı binanın hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

1915 yılında Veysibeyzade Sıtkı Bey zamanında inşasına başlanan kesme taştan yapılan bina 1922 yılında Veysibeyzade Nafiz Bey'in belediye reisliği döneminde tamamlandı. 24 Eylül 1924'te Amasya'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım ile birlikte binayı ziyaret ederek dönemin yöneticileri ve halkla buluşmuştu. - AMASYA