Adana'nın Zanaatkârı Serdar Tektaş, Osmanlı Motifleriyle Dünyaya Açılıyor

Adana'nın Zanaatkârı Serdar Tektaş, Osmanlı Motifleriyle Dünyaya Açılıyor
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Adana'da 35 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle dekoratif ürünler tasarlayan zanaatkar Serdar Tektaş, eserlerini yurt içindeki müşterilerin yanı sıra 12 farklı ülkeye de ulaştırıyor. El emeği ürünleriyle Türk el sanatlarını yaşatmaya çalışan Tektaş, bu sanatı gelecek nesillere aktarma çabasını sürdürüyor.

Adana'da 35 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle dekoratif ürünler tasarlayan zanaatkar Serdar Tektaş, el emeği eserlerini yurt içindeki müşterilerinin yanı sıra 12 ülkedeki ahşap meraklılarına da satıyor.

Mesleğe 10 yaşında çırak olarak başlayan Serdar Tektaş, ahşap oyma ve işleme sanatında kendini geliştirmesinin ardından 1997'de Seyhan ilçesinde açtığı atölyesini 5 yıl önce Çukurova ilçesine taşıdı.

Tektaş, her sabah yolunu tuttuğu Toros Mahallesi'ndeki atölyesinde ıhlamur, kayın, ceviz, meşe ve sedir ağaçlarının parçalarını oyma aletleriyle işleyip şekil veriyor.

Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslenmiş biblo, duvar saati, hayvan figürleri ve insan portreleri gibi dekoratif ürünler tasarlayan 45 yaşındaki Tektaş'ın el emeği eserleri, yurt genelinde ilgi görüyor.

Tektaş, dekoratif ürünlerini, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Yunanistan, Norveç, Ukrayna, Belçika, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Venezuela, Rusya ve Danimarka'dan sipariş veren müşterilerine de ulaştırıyor.

"Bu sanatı ayakta tutmak için uğraşıyoruz"

Zanaatkar Serdar Tektaş, AA muhabirine, 35 yıldır sürdürdüğü mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini söyledi.

Yurt dışında Türk el sanatlarına ilginin arttığını dile getiren Tektaş, şöyle konuştu:

"Birçok yerde bu sanatı çok iyi araştırmış, tarihsel yolculuğunu iyi benimsemiş ve kaybolmaya yüz tutmuş sanat dalı olduğunu bilen çok fazla insan var. Onlardan bize talep geliyor. Bizimle mezara gitmemesi için yeni nesillere aktarıyoruz ki bizden sonraki yolculuklarında onlara eşlik etsin. Bu sanatı ayakta tutmak için uğraş gösteriyoruz."

"Boğa, kurt, at, ayı gibi heykellere ilgi gösteriliyor"

Tektaş, ürünlerin hassas işçilik gerektirdiğini vurgulayarak, "Yurt dışına ürün yapıp göndermemizin nedeni, Türk el sanatına ve motiflerine olan ilgiden kaynaklanıyor. Ağırlıklı olarak boğa, kurt, at ve ayı gibi heykellere ilgi gösteriliyor. Bugüne kadar 12 ülkeye ürün gönderdim. Amacım eserlerime herkese ulaştırmak." diye konuştu.

İşini keyifle yaptığını anlatan Tektaş, eserlerini müşterilerinin ev ve iş yerlerini süslerken görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Tektaş, tanıtım çalışmalarına özen gösterdiğini ifade ederek, "Yurt dışında birçok sergiye gidiyorum. Her gittiğim sergide coğrafyamızdaki kültürü onlara aşılamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Kültür Sanat
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