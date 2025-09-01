Adana'daki Tespih Ustası Çift Yurt Dışında da İlgi Görüyor

Adana'da tespih ustası Ruhan ile mesleğe yanında başlayan eşi Esra Çoban, atölyelerinde tasarladıkları ürünleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Seyhan ilçesinde fotoğrafçılık yapan 42 yaşındaki Esra Çoban, Kültür ve Turizm Bakanlığı tespih sanatçısı eşinin çalışmalarından etkilenip mesleğe merak sardı.

Kocasından aldığı derslerle tespih yapımında ustalaşan Çoban, 6 yıl önce işini bırakıp torna makinesinin başına geçti.

Hafta içi her gün Vakıflar Tesbihçiler ve Antikacılar Çarşısı'ndaki atölyelerinin yolunu tutan 3 çocuk sahibi çift, kehribar, oltu, narçıl ve kuka gibi ham maddelere şekil veriyor.

İpe dizdikleri çekirdeklerden farklı renklerde tespihler tasarlayan karı koca, ürünlerini yurt içi ve dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.

"İş yerine gittiğimizde artık karı koca değil birer ustayız"

Esra Çoban, AA muhabirine, tespih sanatıyla uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.

Mesleğe zamanla alıştığını dile getiren Çoban, "İlk başladığımda çok zorlandım. Bir hafta boyunca her gün aynı tespihi 15 defa bağladığım oldu." dedi.

Çoban, eşiyle evde ve işte yan yana çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İş yerine gittiğimizde artık karı koca değil birer ustayız. İş yerinden çıktıktan sonra yine karı koca ilişkimiz devam eder. Hem evde hem de atölyede işleri eşimle ortaklaşa yapıyoruz. Tespihsiz dışarı çıkamıyorum, elimde yoksa kendimi boşlukta hissediyorum. Mutlaka çekmek için elimde bir tespih olmalı. Herkesi mutlu eden bir şey vardır, beni de tespih mutlu ediyor."

Çoban, yaptıkları tespihlerin hem yurt içinde hem de Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde ilgi gördüğünü anlattı.

"Eşim benden daha dikkatli"

Ruhan Çoban da eşiyle aynı iş yerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Eşim, başarılı, azimli ve tuttuğunu koparan birisi. Birbirimize destek oluyoruz. Eşim benden daha dikkatli. Tornada çalışırken, yaptığım hatayı fark edip beni uyarıyor. İşimizde mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz da Esra Çoban'ın mesleğe başlamak isteyen kadınlara örnek olduğunu belirterek, "Federasyon bünyesinde kurs açıp kadınlara destek olmak için projeler geliştireceğiz." ifadesini kullandı.