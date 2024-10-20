Üye Girişi
Haberler

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Ziyaretçilerini Ağırlıyor

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valiliği tarafından düzenlenen '8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali', son gününde yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Ziyaretçiler, kentin yöresel lezzetlerini tatma imkanı bulurken, liseli genç şeflerin yarışmaları da dikkat çekiyor.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali", son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Adana Merkez Park'ta 17 Ekim'de başlayan festivalin son gününde de stantlarda yoğunluk yaşandı.

Ziyaretçiler, yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Ürünlerle ilgili bilgi alan ziyaretçiler, alışveriş yapma imkanı buldu.

"Hafta sonu olması nedeniyle çok yoğun bir katılım var"

Festivale katılan kebap ustası Ali Daşkıran, AA muhabirine, bu yıl ziyaretçi artışının olduğunu söyledi.

Hafta sonu yoğun bir katılım olduğunu dile getiren Daşkıran, "Vatandaşlar, Lezzet Festivali'ni beğeniyor. Yurt dışından gelen yabancı misafirlerimiz kebaba ilgi gösteriyor. Tadına baktıktan sonra ikinciyi yiyenler bile var. Ayrıca ciğer ve kuşbaşını da denemek isteyenler oluyor hatta bazı misafirler birkaç tur atıp tekrar gelip yeniden yemek yiyorlar. Şu an hafta sonu olması nedeniyle çok yoğun bir katılım var. İnsanlar kuyruk oluşturmuş durumda, bütün stantlar dolu ve biz de yetişmeye çalışıyoruz. Olağanüstü bir yoğunluk var." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yalçın Mertoğlu da Adana'nın yöresel tatlarını deneyimlemekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Festivale ailesiyle geldiğini anlatan Mertoğlu, "Gerçekten her yıl olduğu gibi Adana'mızın lezzetlerini tatmaya geldik. Adanalılar, sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. Ailemizle çocuklarımızla geldik. Neşeliyiz, huzurluyuz, geziyoruz. Adana'mızın en güzel kebaplarını yemeye geldik." dedi.

Liseli genç şefler yarıştı

Festival kapsamında liseli genç şeflerin "bireysel" ve "ekip" dalında katıldığı yarışmalar düzenlendi.

Genç şefler, hazırladıkları yemeklerle jürinin karşısına çıktı.

Yarışmada "bireysel" dalda Ceren Işık birinciliği, Kevser Geçer ikinciliği ve Hena Sevindik üçüncülğü elde etti.

"Ekip" dalında da Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinciliği, Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Kültür Sanat

Yerel Haberler Adana Valiliği Kültür Sanat Etkinlikler Gastronomi Festival Yaşam adana Spor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 Çete lideri Fuat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu

 Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Inter maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 5. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam Mahsun Karaca kaç yaşında, hangi programlara katıldı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 116. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne? Yunus Akgün ceza alacak mı? Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek? Samsunspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Samsun maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Samsun maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.