664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, davul zurna ekibinin davetleriyle başladı

Kırkpınar davul zurna ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne marşlarla davet etti.

Geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarını gezen 41 kişilik ekip, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Güreş havaları çalarak Valilik bahçesine gelen ekibi kapıda karşılayan Vali Sezer, geleneklere uygun olarak ekip şefine bahşiş verdi.

Vali Sezer, gazetecilere, Kırkpınar heyecanının başladığını söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin dünyadaki en büyük spor organizasyonlarından biri olduğunu belirten Sezer, Edirne'nin bu etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Edirne'nin bir yıl boyunca Kırkpınar'ı beklediğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti.

"Dualı çayırda pehlivanlarımızı izleyeceğiz. Geleneksel güreşimizi büyük bir coşkuyla bundan sonraki nesillere de tarihi miras olarak aktarmaya çalışacağız. Bu sene 900'e yakın güreşçimiz Kırkpınar'a katılacak. Kırkpınar davul zurna ekibi bu coşkuya ortak olacak. Ben Edirneli hemşerilerimizi ve tüm güreşseverleri, yiğitlik, cesaret, mertlik ve ahlaki değerlerin birleştiği 664 yıldır süren büyük organizasyona davet ediyorum."

Ankara'da yaptıkları ziyaretlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolüne Kırkpınar davetlerini yaptıklarını ifade eden Sezer, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ve pek çok ismin organizasyona katılacağını dile getirdi.

Kırkpınar davul zurna ekibi, hafta boyunca 4-6 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek organizasyona esnaf ve vatandaşları davet edecek.