Yorgancı Ali usta iğne ipliği 60 yıldır elinden düşürmüyor

Edirne'de 74 yaşındaki yorgan ustası Ali Bıyık, 60 yıldır mesleğini severek icra ediyor. Geleneksel yorgan yapımında titizlikle çalışan Bıyık, hazır yorganların yaygınlaşmasıyla işlerinde azalma yaşadığını belirtti.

Edirne'de 74 yaşındaki yorgan ustası Ali Bıyık, iğne ipliği 60 yıldır elinden düşürmeden mesleğini sürdürüyor.

Trabzonlu Ali Bıyık, ortaokulu bitirdikten sonra meslek öğrenmek için tanıdıkları aracılığıyla 1965'te Eskişehir'deki yorgan ustalarının yanına gitti.

Hemşehrisi ustalardan yorgancılığın inceliklerini ve esnaflığı öğrenen Bıyık, İstanbul ve memleketinde yorgancıların yanında çalıştıktan sonra 42 yıl önce Edirne'ye gelerek kendi dükkanını açtı.

Mesleğini Eski İstanbul Caddesi'ndeki küçük dükkanında sürdüren Ali usta, radyoda dinlediği türkülerin tınısıyla her bir yorganı adeta nakış işler gibi titizlikle hazırlıyor.

İşe kızılcık sopasıyla yün ve pamukları sıkıştırarak başlayan Ali usta, ilmek ilmek dokuduğu yorganlarla geleneksel yorgan dikimini sürdürüyor.

Neşeli kişiliğiyle çevresinde sevilen Ali Bıyık, geçen sene Edirne'de "Yılın Ahisi" seçildi.

"Yorgan dikimi emek istiyor"

Bıyık, AA muhabirine, 60 yıldır mesleğini severek yaptığını anlattı.

İstanbul ve Trabzon'da mesleğini bir süre yaptıktan sonra Edirne'ye geldiğini belirten Bıyık, "1983'te eşim ve çocuklarımla Edirne'ye geldim. Önce çarşı merkezinde çalıştım. Sonra bu mahalleye geldim. 42 yıldır Edirne'deyim ve 60 yıldır mesleğimi severek yapıyorum." dedi.

Bıyık, yorgan yapımının titizlik ve emek istediğini vurgulayarak, hazır yorganların yaygınlaşmasıyla işlerinde düşüş yaşandığını ve çırak bulmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.

Hazır yorganların çoğunun elyaftan yapıldığını anlatan Bıyık, şunları kaydetti:

"Şimdi hazır elyaf yorganlar çıktı. İçine elyaf bir tabaka koyuyorlar, ortaya yorgan çıkıyor ama yün ve pamukla yapılan yorganlar çok daha dayanıklı ve sağlıklı oluyor. Elyafın kullanılacağı yerler var ama yorgan ve yastıkta olmaz. Sen zannediyorsun ki çok yumuşak, sıcak geliyor. Elyaf, petrolden yapılıyor. Petrol, sıcak olduğu için kızıştırıyor ve başın terliyor. Sabaha kadar terli terli yatıyorsun ve sonra baş ağrısıyla uyanıyorsun."

Bıyık, sağlığı el verdiği müddetçe işini yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
