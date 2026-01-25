AKŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 17 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen şenliğin ilk günü, kültür, sanat, spor ve akademiyi bir araya getirdi.

Şenliğin açılışı, Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Açılış kapsamında halk oyunları gösterileri, stant açılışları ve Gazi Üniversitesi Rekreasyon Topluluğu tarafından düzenlenen eğitsel oyunlar etkinliği büyük ilgi gördü.

'KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ'

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, konuşmasına 'Nerde kalmıştık?' sözleriyle başladı. 20 yıl aradan sonra Üniversiteliler Kış Şenliği'ni yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Köksal, Akşehir'in tarih boyunca bilim, sanat ve kültürde önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, belediye yöneticileri ve hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Köksal, Türkiye'nin dört bir yanından Akşehir'e gelen üniversiteli gençlere 'hoş geldiniz' diyerek seslendi.

'BU ŞENLİK AKŞEHİR'İN GENÇLERLE KURDUĞU ÖZEL BİR BAĞIN ÜRÜNÜDÜR'

Şenliğin geçmişine de değinen Başkan Köksal, 1999–2004 yılları arasında düzenlenen Üniversiteliler Kış Şenliği'nin, 20 yıl boyunca yapılmamış olmasının kendisini üzdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Bu şenlik, Akşehir'in gençlerle kurduğu çok özel bir bağın ürünüdür. 1950'li yıllarda bile sömestr tatillerinde Akşehir'e dönen üniversiteli gençlerin kendi imkanlarıyla düzenlediği etkinliklerin mayası vardır. Biz de 1999 yılında bu geleneği kurumsallaştırmak istedik. Aradan geçen 20 yıl sonra bugün, 17 üniversiteyle birlikte yeniden başlıyoruz."

Akşehir'in henüz üniversitesi olmamasına rağmen Türkiye'de pek çok ilin ve ilçenin başaramadığı özgün bir organizasyonu hayata geçirdiğini belirten Köksal, şenliğin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi. Konuşmasını, "Akşehir renklenecek, Akşehir gençleşecek" sözleriyle tamamlayan Başkan Köksal, katkı sunan tüm öğrencilere ve kurumlara teşekkür etti.

Başkan Köksal konuşmasının ardından, şenliğin ilk gününde yer alan üniversite temsilcilerine plaket takdim etti.

Açılış programında sahne alan; Selçuk Üniversitesi Anadolu Kafkas Kartalları Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Anadolu Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Konya Teknik Üniversitesi ANKAF Halk Dansları Topluluğu, Anadolu Kafkas Dans Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu ve Siirt Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden alkış aldı.

Şenlik alanında kurulan stantlarda; Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi Topluluğu, Uşak Üniversitesi Strateji ve Bilimkurgu Topluluğu, Gazi Üniversitesi Rekreasyon Topluluğu ve Kastamonu Üniversitesi Biyolojik Bilimler Topluluğu yer aldı. Katılımcılar üniversite topluluklarının çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Şenliğin ilk günü akşam programları ile Akşehir Kültür Merkezi'nde devam edecek. Saat 18.30'da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık Topluluğu ile Üni-AFAD Topluluğu tarafından hazırlanan sergilerin açılışı gerçekleştirilecek.

Ardından saat 19.00'da Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 'Kuruluşundan Günümüze Türkiye' başlıklı söyleşisiyle Akşehirlilerle buluşacak. Günün finali ise saat 20.30'da Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov'u Anma Konseri ile yapılacak.

6. Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, 1 Şubat akşamına kadar sürecek.