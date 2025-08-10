540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Mehmet Çelebi Başpehlivan Oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Mehmet Çelebi oldu.

Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 800 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Başpehlivanlık finalinde rakibi Hüseyin Civelek'i yenen Mehmet Çelebi başpehlivan oldu. Çelebi, aynı zamanda 80 bin lira para ödülü elde etti.

Müsabakaların ardından toplam 852 bin liralık para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı gelecek yıl düzenlenecek festivalin güreş ağası seçildi.