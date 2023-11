19. Çin Amerikan Film Festivali ve Çin Amerikan Televizyon Festivali Başladı

Açılış töreninden çeşitli görüntüler

19. Çin Amerikan Film Festivali ve Çin Amerikan Televizyon Festivali Çarşamba akşamı Los Angeles'ta başladı.

Çin ve ABD arasında film ve televizyon sektörü etkileşimini ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan kültürel etkinlik için yaklaşık 1.000 katılımcı Sheraton Los Angeles San Gabriel'de bir araya geldi.

Bu yılki festivallere 500'ün üzerinde film ve televizyon yapımı başvurdu. Etkinlikte aralarında "No More Bets", "Lost in Stars", "Hidden Blade", "Manifesto" ve "Face in the Crowd"un da bulunduğu toplam 10 film Altın Melek Ödülü'nü kazandı.

En İyi Film Ödülü "The Wandering Earth II"ye, En İyi Çin ve ABD Ortak Yapımı Film Ödülü ise "The Meg 2: The Trench"e gitti.

Çin'de En Popüler ABD Filmi Ödülünü dört Amerikan filmi kazandı: Disney Pictures'ın "Avatar: The Way of Water" ve "Guardians of the Galaxy Vol. 3", Universal Pictures'ın "Fast X", Paramount Pictures'ın "Transformers: Rise of the Beats" ve Sony Pictures'ın "Spider-Man: Across the Spiderverse" filmleri.

2005 yılında EDI Media Inc. tarafından kurulan ve her yıl düzenlenen etkinlik genellikle her Kasım ayında Los Angeles'ta gerçekleştiriliyor.

Los Angeles County Ofisi Kasım ayını "Çin Amerikan Film Festivali ve Çin Amerikan Televizyon Festivali Ayı" olarak belirledi.

Festivaller sırasında Çin ve Amerikan film ve televizyon sektörlerindeki profesyonelleri deneyimlerini paylaşmak ve işbirliğini tartışmak üzere bir araya getirecek bir dizi panel düzenlenmesi planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri ABD'nin Los Angeles kentinden bildiriyor.

(XHTV)