Kulp'ta futbol ve dostluk rüzgarı
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Kulp'ta futbol ve dostluk rüzgarı

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Kulp'ta futbol ve dostluk rüzgarı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet, Diyarbakır Masterler Birliği takımı ile maç yaptı.

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Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet, Diyarbakır Masterler Birliği takımı ile maç yaptı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen futbol karşılaşması güzel görüntülere sahne oldu. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, konuk Diyarbakır Masterler Birliği takımını çiçeklerle karşıladı. Kulp Stadının ev sahipliği yaptığı futbol karşılaşması dostluk görüntülerine sahne oldu. Diyarbakır Masterler Birliği Başkanı Veysi Akar, Kaymakam Gözlet'in ilçede sporun gelişmesi için büyük çaba harcadığına dikkat çekerek kendisine plaket takdim edip teşekkür etti. Centilmence geçen karşılaşmayı Diyarbakır temsilcisi 5-3 kazandı.

Kaymakam Gözlet, konuklarını dostluk yemeği vererek ilçeden uğurladı. - DİYARBAKIR

Kulp'ta futbol ve dostluk rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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