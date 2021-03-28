Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
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Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır yolu ulaşıma açıldıMUŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Diyarbakır yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı

MUŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Diyarbakır yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta, mart ayının sonunda yeniden etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle, Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 1 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekiplerin zorlu çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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